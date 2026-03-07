Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 di oggi, la rete di viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha comunicato dettagli sul traffico e sulle condizioni delle strade della zona, offrendo informazioni utili per i pendolari e gli automobilisti in transito. L’aggiornamento si inserisce nelle consuete attività di monitoraggio e comunicazione sullo stato della viabilità regionale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra Laurentina e Pontina in esterna rallentamenti tra via del Mare Pontina e tra Appia Tuscolana ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 si sta in fila tra Portonaccio e la tangenziale est verso centro riguardo alle principali consolari sulla Cassia contatti per traffico intenso tra Isola Farnese Tomba di Nerone nei due sensi di marcia sulla Salaria per la presenza di un cantiere Ci sono rallentamenti all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in