Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 del 7 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha comunicato uno stato attuale delle condizioni del traffico, offrendo informazioni utili per chi si sposta in zona. Il servizio si rivolge a automobilisti e pendolari, fornendo dettagli in tempo reale sulla situazione per agevolare i percorsi quotidiani.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura le principali consolari su via Cassia code a tratti per traffico intenso tra Isola Farnese Tomba di Nerone nei due sensi di marcia sulla Salaria per la presenza di un cantiere Ci sono rallentamenti all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione della tangenziale est ricordiamo che sul tratto interessato si transita su carreggiata a ridotta sulla Prenestina code per traffico intenso all'altezza di Colle Prenestino è all'altezza di Colle del Sole nei due sensi di marcia sulla casino rallentamenti tra giardinetti e.