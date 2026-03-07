In Consiglio comunale si è discusso della chiusura pomeridiana di via Vittorio Veneto, con un’interpellanza e una mozione presentate dai consiglieri. La decisione di vietare il traffico veicolare nel tratto ha generato un acceso dibattito tra i presenti, con opinioni contrapposte e richieste di chiarimenti. La questione riguarda l’effettiva applicazione della misura e le ripercussioni sulla viabilità locale.

Chiusura pomeridiana di via Vittorio Veneto, interpellanza e mozione in consiglio, dibattito rovente e qualche “volo di stracci”, una sospensione dei lavori e infine la quadra su uno step intermedio: per l’ordinanza di stop al traffico sulla via centrale di Cassano d’Adda dalle 17 alle 19, una verifica tecnico giuridica da avviare entro e non oltre 15 giorni a cura delle commissioni consiliari e in collaborazione con gli uffici del Comune. Al centro una serie di temi, e fra questi la questione "madre": la possibilità, o meno, di estendere il diritto di transito dai soli residenti nella rosa di vie e piazze da ordinanza (come è ora) a tutti i residenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via Vittorio Veneto senz’auto. È subito scontro in Consiglio comunale

Consiglio comunale di Modena, minuto di silenzio per ricordare Shoah e Vittorio ReggianiIl presidente Carpentieri sul primo anniversario della scomparsa del consigliere: “I suoi valori una guida per tutti noi” "Questo momento ci tocca...

Tresivio: scontro sul regolamento del consiglio comunaleNel corso dell'ultima seduta, è stato approvato il regolamento del consiglio comunale di Tresivio.

Tutto quello che riguarda Via Vittorio Veneto.

Discussioni sull' argomento Via Vittorio Veneto senz’auto. È subito scontro in Consiglio comunale; Milano, tram 9 deraglia: dove è successo e cosa sono i nuovi Tramlink; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: due morti e 54 feriti; Da domani al via il potenziamento delle navette e del servizio di park&ride.

In che senso GIORGIO = SUSHI! BRESSO, via Vittorio Veneto 109 (MI) 02 6108061 BUCCINASCO, viale Lombardia 31 (MI) 338 881 8520 CASTELLANZA, via Don G. Minzoni (VA) 0331 166 0081 - facebook.com facebook