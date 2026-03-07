Vertice in prefettura sul caso Fullservice Marrapodi | L' azienda si impegna a saldare gli arretrati

Nella prefettura si è tenuto un vertice riguardante il caso della Fullservice srl, coinvolgendo rappresentanti dell’azienda e delle istituzioni. Durante l’incontro, Marrapodi ha dichiarato che l’azienda si impegna a saldare gli arretrati ai 90 dipendenti rimasti senza stipendi da dicembre. La riunione ha fatto emergere un possibile passo avanti nella trattativa per il pagamento delle somme dovute.

Lavoratori senza stipendio da dicembre. L’azienda attribuisce i ritardi al mancato pagamento dei committenti e promette di saldare gli arretrati entro metà marzo Sembra essersi aperto uno spiraglio per i 90 dipendenti della Fullservice srl, che da dicembre sono senza stipendi. Ieri si è svolto un incontro — in collegamento da remoto — tra la prefettura, i rappresentanti dell’azienda, la rappresentante sindacale Fisascat Cisl Annamaria Marrapodi e i lavoratori rappresentati. Proprio la segretaria generale della Fisascat Cisl, Annamaria Marrapodi, fa il punto su quanto emerso dal confronto con l’azienda, la quale: “ha confermato le difficoltà nel pagamento delle spettanze ai dipendenti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Vertice in prefettura sul caso Santa Rita: controlli a tappeto e pugno duro contro chi delinqueIl comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato riunito a Chieti per esaminare la situazione del popoloso rione.

Nuove norme per la protezione dei dati: l’azienda italiana si impegna a rispettare le regole europee.L’azienda italiana ha adottato nuove norme per la protezione dei dati personali, in linea con le regole europee del GDPR.

Aggiornamenti e notizie su Vertice in prefettura sul caso....

Temi più discussi: Violenza di genere, vertice in prefettura a Terni per rafforzare la rete di tutela; Sicurezza a Cerignola, vertice in Prefettura: si va verso la 'zona a vigilanza rafforzata' - FoggiaToday; A Foggia vertice in Prefettura su assalti a bancomat, 'grande attenzione'; Vertice in Prefettura a Trieste per la sicurezza sugli obiettivi sensibili.

Terremoto all’isola d’Ischia: vertice in Prefettura, nessun danno segnalato.A seguito di una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 che ha colpito l’isola di Ischia, i residenti hanno avvertito chiaramente il sisma. La situazione è stata prontamente analizzata dalle autorità co ... napolipiu.com

Sicurezza a Cervia, vertice in Prefettura: più controlli per l’estate e 30 agenti stagionali di Polizia LocaleSicurezza a Cervia, vertice in Prefettura: più controlli per l’estate e 30 agenti stagionali di Polizia Locale ... ravennanotizie.it

La conferma nel vertice a Roma con i sindacati. L'EDCT secondo Stellantis porterà a una riduzione degli esuberi a 400, di cui 180 in trasferta #IoSeguoTgr - facebook.com facebook