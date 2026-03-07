Verso la conversione ’green’ Progetto europeo Blue Ports

Un progetto europeo chiamato Blue Ports si concentra sulla transizione dei porti italiani e internazionali verso tecnologie più sostenibili. L’obiettivo è supportare le infrastrutture portuali nel processo di innovazione, migliorando le pratiche operative e riducendo l’impatto ambientale. La iniziativa coinvolge vari attori del settore marittimo e mira a favorire un cambiamento concreto nelle modalità di gestione e sviluppo dei porti.

Come è possibile aiutare i porti italiani e internazionali nella transizione verso l'innovazione e la sostenibilità? Il tema è stato al centro del terzo incontro del progetto europeo Blue Ports, svolto nei giorni scorsi fra il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e i rappresentanti delle autorità portuali di Spagna, Grecia e Georgia (Fundaciòn Valenciaport, Heraklion Port Authority, Tüv Nord Hellas e Maritime Transport Agency of Georgia) in visita a Spezia. I partecipanti hanno portato le loro testimonianze e conoscenze per fare il punto sul progetto e sulle attività future. "Il Distretto – dice il direttore Lorenzo Forcieri – partecipa ai progetti europei come Blue Ports per aiutare le imprese portuali ad affrontare i cambiamenti portati dall'innovazione, che cammina a una velocità alta.