Verso campobasso I precedenti coi molisani Due colpacci del Cavallino

Sono 21 i match tra Campobasso e Arezzo, con 10 incontri disputati in Molise. In passato, le due squadre si sono affrontate diverse volte, lasciando un segno nelle rispettive storie sportive. Tra queste sfide, due risultano particolarmente memorabili per il Cavallino, che ha ottenuto due vittorie significative contro i molisani. La lunga rivalità tra le due formazioni si è consolidata nel corso degli anni.

Sono 21 i precedenti tra Campobasso ed Arezzo, di cui 10 giocati in Molise. Il bilancio in terra molisana conta 4 vittorie dei rossoblù (l'ultima per 1-0 nel 1987, gol di Parpiglia), 4 pareggi (l'ultimo per 1-1 nel 1986, gol amaranto di Ugolotti) e un due colpacci esterni amaranto, l'ultimo dei quali proprio nell'ultima sfida disputata allo stadio "Nuovo Romagnoli-Antonio Molinari" il 22 dicembre 2024. Il Cavallino si impose 1-0 grazie da un calcio di rigore trasformato da Pattarello. L'altro, invece, è datato 31 ottobre 1982 (2-0, doppietta di Traini). Curiosamente, il Campobasso è la squadra che l'Arezzo ha affrontato per più tornei consecutivi (9), concentrati tra il 197879 e il 198687.