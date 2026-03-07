Vergognoso dividere la famiglia proteste dopo l’allontanamento dai figli E Catherine torna alla casa nel bosco

A Roma, nel pomeriggio del 7 marzo 2026, sono scoppiate proteste dopo l’allontanamento di una famiglia dai propri figli. I manifestanti hanno gridato “Giù le mani dai bambini” e “Vergogna”, criticando l’intervento che ha portato alla separazione. Nel frattempo, Catherine è tornata a vivere nella casa nel bosco, dove si trovava prima dell’allontanamento.

Roma, 7 marzo 2026 – “ Giù le mani dai bambini. Vergogna”. “La famiglia è il fondamento della Chiesa e dividerla è vergognoso”. Sono alcune delle scritte apparse stamani su alcuni striscioni piazzati davanti alla casa famiglia di Vasto (Chieti), dove si trovano i bambini della famiglia del bosco. La dura reazione arriva dopo la decisione del Tribunale per minorenni dell'Aquila che, ieri, con una nuova ordinanza, ha disposto la separazione della madre, Catherine Birmingham, dai bambini e lo spostamento dei piccoli ultimi presso una struttura di accoglienza in provincia di Teramo, a circa 140 chilometri di distanza. La donna ha dovuto lasciare ieri sera la struttura protetta dove si trovava dal 20 novembre scorso ed è arrivata questa mattina al casolare nel bosco dove viveva con il marito e i tre figli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

