Vergogna a chi ci ha augurato la morte | lo sfogo di BigMama

BigMama ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram in risposta agli haters che le avevano augurato la morte dopo aver vissuto un rientro difficile in Italia. La cantante ha commentato il suo stress e le difficoltà vissute a Dubai durante lo scoppio della guerra in Medio Oriente, sottolineando con fermezza l’indignazione per gli insulti ricevuti. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e ha acceso ulteriori discussioni.

La rapper italiana ha scritto un lungo post non appena rientrata in Italia con la sua compagna: quali sono le sue parole Dopo aver scritto di essere rientrata a casa, ecco che la rapper e cantautrice italiana ha spiegato nel dettaglio cosa è successo nella lunga odissea che l'ha tenuta a Dubai per alcuni giorni. "Ci tengo a chiarire, prima di leggere ulteriori fake news sul mio conto, che io e la mia ragazza siamo rientrate a casa da Dubai con la stessa compagnia aerea del viaggio originale. Dopo giorni di chiamate e di attesa in aeroporto siamo riuscite, con altri italiani incontrati in hotel, a cambiare il nostro biglietto del 28 febbraio con un biglietto partito il 5 marzo.

BigMama è riuscita a rientrare in Italia da Dubai: “Vergogna a chi ci ha augurato di morire”Dopo essere rimasta bloccata a Dubai nei giorni in cui scoppiava la guerra in Iran, BigMama è riuscita a rientrare in Italia.

"Vergogna. Mi hanno augurato di morire": lo sfogo di BigMama dopo il ritorno da DubaiLa cantante ritorna sui social per fare chiarezza su alcune notizie circolate durante i giorni drammatici vissuti a Dubai e per rispondere agli...

«Vergogna a tutte le persone che in un momento così delicato hanno deciso di attaccarci, infangare la nostra reputazione, mentire. Vergogna a chi ci ha augurato di m*rire lontani da casa e dalla nostra famiglia. La vostra ignoranza è disarmante, ma spiega ta - facebook.com facebook