Vergara ha la fascite plantare lunedì gli esami | si spera abbia solo un’infiammazione Sky Sport

Vergara ha un problema alla pianta del piede e ieri sera è uscito alla fine del primo tempo a causa di un dolore. La diagnosi definitiva arriverà lunedì, quando verranno eseguiti gli esami necessari. Al momento si spera che si tratti solo di un’infiammazione e non di una condizione più seria. La notizia è stata comunicata da Sky Sport.

"Si tratta del legamento che collega il tallone al dito del piede. Si va dall'infiammazione ad altre cose che gli esami - si spera - dovrebbero scongiurare" Francesco Modugno a Sky Sport ha parlato di Vergara che ieri sera è uscito alla fine del primo tempo per un dolore alla pianta del piede. Modugno ha detti: “ha la fascite plantare. Lunedì farà i controlli. Si tratta del legamento che collega il tallone al dito del piede. Si va dall’infiammazione ad altre cose che gli esami – si spera – dovrebbero scongiurare”. Per l’intelligenza artificiale, “la fascite plantare è l’infiammazione della fascia fibrosa sotto il piede che collega il tallone alle dita, causando un dolore acuto, spesso di tipo urente, tipicamente localizzato al tallone e più intenso al mattino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Discussioni sull' argomento Vergara fuori all'intervallo di Napoli-Torino: le prime news sulle sue condizioni; SKY - Vergara alle prese con una fascite plantare.

