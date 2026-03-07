Nel 2025, le famiglie cesenati hanno pagato in media 737 euro per la luce e una cifra simile per il gas. Venti di guerra sulle bollette hanno portato a un aumento significativo dei costi energetici, influendo sui bilanci domestici. Le spese per energia elettrica e gas sono diventate un punto di attenzione crescente per molte famiglie della zona.

Una stangata per le famiglie cesenati, che nel 2025 hanno speso in media 737 euro per la bolletta della luce e 1.477 euro per quella del gas. Dall’analisi di Facile.it i prezzi si riferiscono alle famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata. Bollette pazze che, secondo i dati analizzati dall’osservatorio di Segugio.it, rischiano di aumentare ancora di più. Il costo dell’energia all’ingrosso, spiegano da Segugio.it, ha registrato un aumento immediato dopo lo scoppio della guerra in Iran, e il timore è che per gli utenti finali ci sia il rischio di un’ulteriore stangata in bolletta. "La situazione è in continua evoluzione e seguirà gli avvenimenti geopolitici e i rimbalzi dei mercati - dice Paolo Benazzi, direttore di Segugio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Venti di guerra sulle bollette: "Impatto rilevante su luce e gas"

