Varchi elettronici ad Assisi Fasulo FI chiede la revisione del disciplinare | Rischio penalizzante per cittadini e attività

Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ha presentato una mozione riguardante i varchi elettronici ad Assisi, chiedendo una revisione del Disciplinare ZTL e una verifica sulla sostenibilità economica del sistema. La richiesta mira a evidenziare potenziali rischi di penalizzazione per cittadini e attività locali, sottolineando la necessità di un esame più approfondito sulle modalità di gestione e applicazione delle restrizioni.

Al centro della polemica i costi del progetto, le limitazioni per residenti e turistico-extralberghiero e il diritto di accesso alla cattedrale Il sistema dei varchi elettronici ad Assisi finisce sotto la lente della politica. Il capogruppo di Forza Italia Francesco Fasulo ha depositato una mozione in consiglio comunale per chiedere una revisione urgente del "Disciplinare ZTL" e una verifica della sostenibilità economica dell'intero progetto. L'iniziativa nasce dall'esame del regolamento attualmente in vigore e del contratto di fornitura stipulato con la società Microrex, che secondo Fasulo presenterebbe diverse criticità strutturali.

