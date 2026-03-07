vapori e odore acre il nautico rimasto chiuso in via precauzionale

L’istituto Nautico Artiglio di Viareggio è rimasto chiuso ieri in via precauzionale dopo un incidente avvenuto giovedì sera in un laboratorio della scuola. La decisione è stata presa a causa di vapori e di un odore acre che si sono diffusi nell’edificio. La scuola è stata evacuata e i tecnici sono intervenuti per verificare la sicurezza dell’ambiente.

Viareggio, 7 marzo 2026 – L’istituto Nautico Artiglio è rimasto chiuso ieri in via precauzionale a causa di un incidente accaduto in un laboratorio della scuola giovedì sera. Incidente che ha causato vapori intensi nonché un forte odore che hanno fatto scattare il sistema di allarme antincendio installato dalla Provincia. La scuola riaprirà lunedì (oggi sarebbe stata ugualmente chiusa) quando i vigili del Fuoco avranno completato la bonifica e la messa in sicurezza. L’allarme è scattato verso le 20 di giovedì sera, allertando i tecnici provinciali che sono intervenuti insieme con i custodi della scuola e con una squadra di Vigili del Fuoco, mentre i tecnici dell’ente di Palazzo Ducale hanno provveduto ad avvertire la dirigente scolastica dell’Artiglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

