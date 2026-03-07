Vannacci ora va a caccia di consensi tra i novax ma fa cilecca

Il generale Roberto Vannacci sta cercando di conquistare nuovi sostenitori tra i novax, ma finora non ha ottenuto risultati significativi. In un intervento pubblico, rivendica un aumento di adesioni e accusa chi lo critica di parlare di una perdita di consensi per il suo movimento. Vannacci ha inoltre affermato che si tratta di

Il generale ha organizzato a Roma un incontro con la cosiddetta “Avanguardia del Dissenso” per trovare un nuovo bacino elettorale. Il malumore dei No Vax: non vogliamo essere strumentalizzati Il generale Roberto Vannacci rivendica un incremento di esponenti e ci accusa, dice che "farnetichiamo" di “perdita di consensi” per il suo movimento. Ma, intanto, va a caccia di bacini elettorali strizzando l’occhio da una parte e dall’altra. Dopo averlo fatto con la destra radicale ed essere stato da questa allontanato nonostante lui definisca la sua idea come “unica destra che conosca”, ora strizza l’occhio al movimento antisistema dei novax, che però non gradisce essere usato e strumentalizzato per campagna elettorale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vannacci ora va a caccia di consensi tra i novax ma fa cilecca Indagine elettorale: il partito di Vannacci guadagna terreno, ma cresce anche la flessione tra i consensi tradizionaliIl vento del cambiamento ha finalmente preso forma in un’Italia che si prepara alle elezioni politiche del 2027. Governo: Schlein, 'Meloni grida al complotto ma se fa sempre cilecca colpa non dei magistrati'Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Meloni grida al complotto ma se ogni volta fa cilecca è il governo che non sa scrivere bene le leggi, non è colpa dei... Approfondimenti e contenuti su Vannacci ora va a caccia di consensi.... Bergamo, i «futuristi» di Vannacci a caccia di iscrizioni: «Più pepe al centrodestra»«Anche Bergamo è futurista», dicono lanciando la campagna, e magari Marinetti non sarebbe contento (o forse sì). Futurista nel senso del Futuro nazionale, il nuovo partito lanciato da Roberto Vannacci ... bergamo.corriere.it Vannacci, nella squadra del generale c’è un po’ di tutto: presenti Cicalone, Borghezio e… SoumahoroRoberto Vannacci, eurodeputato eletto con la Lega nel 2024, dopo l’addio alla Lega di Salvini ha fondato Futuro nazionale, formazione ultrasovranista. Il generale sta preparando al sua squadra per il ... affaritaliani.it