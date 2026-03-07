Vannacci in calo nei sondaggi Salvini si prende il merito d’una strategia che non ha concepito

Vannacci registra un calo nei sondaggi, mentre Salvini afferma di aver ottenuto i risultati grazie a una strategia che, secondo lui, non avrebbe ideato. La discussione si concentra sulla percezione pubblica e sulle opinioni espresse dai protagonisti politici. Nessuna delle due parti fornisce dettagli specifici sulle azioni intraprese o sui risultati concreti ottenuti, limitandosi a dichiarazioni e autoelogio.

Facendolo uscire con largo anticipo rispetto alle elezioni politiche, il Capitano avrebbe garantito al generale il tempo necessario per esaurirsi da solo. E’ una tesi elegante. Peccato che la regia dell’operazione non fosse di Salvini, ma di Giorgia Meloni Effetto Vannacci. Meloni elettorale, l'ansia della legge. Giorgetti: “Fa male alla Lega. Rischiamo di scomparire” C’è un momento, nella vita di certi uomini politici, in cui tutto sembra convergere verso un capolavoro. Per Matteo Salvini, quel momento dura solitamente pochissimo, il tempo necessario a scoprire che il capolavoro era stato dipinto da qualcun altro. Un sondaggio YouTrend per Sky Tg24, illustrato ieri da Giovanna Pancheri nella trasmissione “Start”, segnala per la prima volta una flessione di Futuro nazionale, cioè il partitino di Vannacci: -0,9 per cento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Vannacci lascia la Lega e fonda Futuro Nazionale.

L'immigrazione "dei talenti" è diversa da quella "dei disperati della terra senza alcuna competenza o professionalità". Lo ha detto Roberto Vannacci, eurodeputato e presidente di Futuro Nazionale, durante la sua conferenza con la stampa estera.

