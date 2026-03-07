Valtur due mesi decisivi Benedetta primavera e da Rimini test importante

Marzo e aprile sono due mesi cruciali per Valtur Brindisi, che punta a consolidare la propria posizione in classifica. In particolare, questo mese di marzo rappresenta un momento decisivo per capire quale ruolo potrà avere la squadra nella lotta ai vertici. Da Rimini arriveranno test importanti che determineranno gli sviluppi delle prossime settimane.

Un periodo cruciale per le proprie ambizioni di vertice in classifica. Un intenso tour de force che inizia domenica contro una delle formazioni più competitive del campionato BRINDISI - Marzo e aprile sono due mesi tutti da raccontare. Questo mese di marzo dovrà chiarire in via definitiva quale ruolo potrà avere Valtur Brindisi nella lotta per i primi posti della classifica. Questo mese di marzo, infatti, chiamerà la formazione brindisina a un notevole tour de force, avendo da superare prima l’ostacolo più importante di campionato, in programma domenica al PalaFlaminio di Rimini, poi disputare nella stessa città romagnola la Coppa Italia per ritornare nel PalaPentassuglia, sabato 21 marzo contro Rieti, e concludere il giro con le due trasferte consecutive di Cento e Mestre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Camper della prevenzione, 4mila test effettuati in due mesiSono 38 i comuni della provincia finora raggiunti dopo l'avvio il 28 ottobre da Misterbianco.

Altra tegola in casa Dole Rimini: Ogden si ferma due mesi. I biancorossi sfidano Pistoia senza americaniDopo aver regalato un Natale di gioia ai suoi tifosi - la rimonta dal -16 a Forlì come punto esclamativo di una striscia di cinque vittorie...

Una selezione di notizie su Valtur due mesi decisivi Benedetta....

Valtur, due mesi decisivi. Benedetta primavera e da Rimini test importanteUn periodo cruciale per le proprie ambizioni di vertice in classifica. Un intenso tour de force che inizia domenica contro una delle formazioni più competitive del campionato ... brindisireport.it

La Valtur Brindisi prepara il tour de forceLe prossime saranno settimane decisive per la Valtur Brindisi che nel breve volgere di un mese (fino alla disputa della Final Four Coppa Italia) è attesa da una serie di partite ... quotidianodipuglia.it