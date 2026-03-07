Valori sentimentali e catastali Il nuovo film di Joachim Trier
Il nuovo film di Joachim Trier, intitolato Sentimental Value, si apre con una domanda sulla felicità di una casa, chiedendo se sia più serena vuota o abitata. Il film, già premiato con il Grand Prix a Cannes, è ora in corsa per l’Oscar con diverse nomination. La pellicola esplora valori sentimentali e catastali, creando un racconto che coinvolge il pubblico fin dalle prime immagini.
Tra crepe nei muri e oggetti di design facilmente riconoscibili, Sentimental Value esplora il trauma familiare. Un dramma tutto scandinavo già candidato agli Oscar con numerose nomination Una casa è più felice quando è vuota o quando è abitata? Con questa domanda fuori campo si apre Sentimental Value, il nuovo film di Joachim Trier, già vincitore del Grand Prix a Cannes e ora candidato all'Oscar con numerose nomination. Vuota o piena, la casa di certo soffre. Lo suggerisce una crepa che, dalle fondamenta, risale lentamente fino al soffitto dei piani più alti. In una delle stanze di un villino con ampi bovindi e un giardino da Il posto delle fragole, negli anni Cinquanta, una donna si è tolta la vita, impiccandosi al piano terra.
