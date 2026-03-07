utkdi team internazionale pesaro fa il pieno in belgio

Utkdi Team, composto dalle palestre guidate dai maestri Zazzaroni, Girometti, Barzetti e Massanelli, ha partecipato al 41° Open Challenge Cup a Tongeren, in Belgio, ottenendo una vittoria significativa. La squadra internazionale ha conquistato il successo in questa competizione di rilievo, portando a casa risultati importanti. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni.

Grande affermazione internazionale per Utkdi Team, gruppo composto dalle palestre guidate dai maestri Zazzaroni, Girometti, Barzetti e Massanelli, protagonista al 41° Open Challenge Cup disputato a Tongeren, in Belgio. La competizione ha riunito oltre 400 atleti provenienti da 11 nazioni, confermandosi tra gli appuntamenti europei più prestigiosi del circuito. Il team italiano si è presentato con 14 atleti centrando un risultato di rilievo: tutti i partecipanti sono saliti almeno una volta sul podio, conquistando complessivamente 18 medaglie tra prove individuali e team (8 ori, 4 argenti e 6 bronzi). Prestazioni di altissimo livello nelle categorie riservate alle cinture nere e ai maestri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Traffico internazionale di stupefacenti, rintracciato e arrestato in Belgio. Era ricercato dal 2025Ricercato da mesi, rintracciato e arrestato in Belgio per traffico internazionale di stupefacenti.

Sanremo, Alessandro Gassmann fa partire il "tifo social" per il figlio Leo: la foto da bambino fa il pieno di like"Già sapete", scrive l'attore romano su Instagram invitando a votare il figlio in gara tra i big della 76esima edizione del Festival “Oggi inizia...