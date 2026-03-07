Usura per 120mila euro Castellano resta in carcere

Sandro Castellano, 54 anni di origini napoletane e residente a Elpidi, è ancora detenuto dopo essere stato arrestato con l’accusa di usura ed estorsione. La polizia ha organizzato un’operazione che ha portato alla sua cattura, legata a un prestito di 120mila euro. La sua posizione giudiziaria è ancora sotto esame e il procedimento è in corso.

Resta in carcere Sandro Castellano, il 54enne elpidiense di origini napoletane finito in manette con l'accusa di estorsione e usura, dopo una trappola tesagli dalla polizia. Ieri mattina il gip ha convalidato l'arresto e per l'uomo, difeso dall'avvocato Anna Indiveri, è stata disposta la misura cautelare della reclusione. Vittima dell'estorsione e dell'usura era stato un imprenditore 60enne di Tolentino che, in difficoltà con la sua ditta, si era rivolto al 54ennne di Porto Sant'Elpidio per un prestito. E' qui che era iniziata la disavventura con un'escalation di minacce e aumento progressivo degli interessi fino a dover pagare 600 euro al giorno.