Usa Trump | ‘Licenziata interprete di spagnolo accorciava le mie frasi’

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver licenziato un’interprete di spagnolo perché, a suo dire, accorciava le sue frasi. Con un tono scherzoso, ha detto di non avere tempo per imparare una lingua straniera e ha fatto ridere il pubblico presente. La notizia è stata diffusa da un articolo online che riporta le sue parole e la reazione del pubblico.

Con tono spiritoso, il presidente degli Stati Uniti ha affermato di non avere tempo per imparare una lingua straniera, scatenando una risata generale Nel corso di un incontro con vari leader dell’America Latina, il presidente degli Usa Donald Trump ha catalizzato l’attenzione con alcune battute che non sono passate inosservate. Davanti ai rappresentanti di diversi Paesi della regione – tra cui il presidente argentino Javier Milei e quello salvadoregno Nayib Bukele – Trump ha scherzato sul suo presunto svantaggio linguistico rispetto al segretario di Stato Marco Rubio. Rubio, noto per la sua perfetta padronanza dello spagnolo, sfrutta questa abilità in modo efficace nei rapporti diplomatici con le nazioni latinoamericane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Usa, Trump: ‘Licenziata interprete di spagnolo, accorciava le mie frasi’ Leggi anche: Palmira, attacco Isis in Siria: due soldati e un interprete Usa uccisi. Trump promette vendetta Leggi anche: Nordio:perché indignazione a mie frasi? Approfondimenti e contenuti su Usa Trump 'Licenziata interprete di.... Usa, Trump licenzia Kristi Noem. Mullin nuovo segretario alla Sicurezza nazionaleLeggi su Sky TG24 l'articolo Usa, Trump licenzia Kristi Noem. Mullin nuovo segretario alla Sicurezza nazionale ... tg24.sky.it Trump licenzia Kristi Noem, segretaria alla sicurezza interna UsaCome annunciato da vari media usa, Donald Trump ha licenziato la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem. A ricoprire questo ruolo, ha annunciato il ... lapresse.it