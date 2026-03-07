Urla strazianti Famiglia del bosco Catherine cacciata | momenti drammatici ripresi in un video shock

Una famiglia del bosco ha vissuto una serata drammatica mentre Catherine, madre dei figli, veniva allontanata dalla casa famiglia. Il cancello si è richiuso alle sue spalle, segnando un momento forte e carico di tensione. Le immagini di quella notte mostrano urla strazianti e momenti di grande emozione, catturando la scena di un addio improvviso e intenso.

Il cancello della casa famiglia si è richiuso alle spalle di Catherine, la madre della cosiddetta famiglia del bosco, e quel gesto semplice è diventato il simbolo di una serata carica di dolore. Venerdì 6 marzo, dopo mesi di attenzione mediatica e discussioni, la donna ha lasciato la struttura dove viveva dal 20 novembre insieme ai suoi figli. Erano circa le 21 quando Catherine è salita sull’auto guidata dal marito Nathan. Nessuna dichiarazione, solo silenzio e volti tesi: fuori, persone radunate; dentro, i bambini, che sarebbero stati trasferiti in un’altra struttura protetta. Escalation in Medio Oriente: missili iraniani su Israele, fregata italiana parte da Taranto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

