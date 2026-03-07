Urbanistica le grandi città sfidano il governo | Il ddl costruzioni esautora i comuni | VIDEO

Le grandi città italiane stanno affrontando il governo sulla questione delle nuove norme urbanistiche. Bologna, con i suoi spazi abbandonati come le caserme e gli ex scali ferroviari, si prepara a trasformare aree strategiche della città. L’amministrazione comunale ha deciso di discutere pubblicamente le implicazioni del disegno di legge sulle costruzioni, evidenziando come le decisioni nazionali possano influenzare i piani locali.

A Salaborsa il confronto nazionale tra gli assessori delle città metropolitane. Lepore: "Si maschera una deregulation". Laudani fa il punto sui cantieri in città: dai Prati di Caprara alle ex caserme Le caserme abbandonate, i prati di Caprara, gli ex scali ferroviari: Bologna ha davanti a sé una partita enorme sulla trasformazione urbana, e l'amministrazione ha scelto il palco di Salaborsa per giocarla anche a livello nazionale. Sabato mattina all'Auditorium Enzo Biagi si è tenuto "Il governo delle trasformazioni urbane", incontro promosso dal Comune che ha riunito gli assessori all'urbanistica di dieci città metropolitane italiane, da Roma a Palermo, da Milano a Catania. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

