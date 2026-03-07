Molti credono erroneamente che il retinolo nei cosmetici abbia una funzione esfoliante, ma in realtà stimola la rivitalizzazione della pelle. Quando si utilizza questo ingrediente, è comune notare secchezza e pellicine che si staccano, segni che spesso vengono interpretati come effetti dell’attivo. Tuttavia, il retinolo non agisce come un esfoliante diretto, ma favorisce il rinnovamento cutaneo.

Uno dei falsi miti più diffusi sul retinolo riguarda la sua presunta azione esfoliante, quasi fosse un peeling: non lo è. Piuttosto, è stimolante del rinnovamento e della biorivitalizzazione cutanea. È diffuso il falso mito che il retinolo contenuto nei cosmetici sia un esfoliante. Questo perché, durante il suo utilizzo, può capitare di constatare la comparsa di aridità accentuata e di pellicine che si distaccano dalla cute, la "prova" che l'attivo stia facendo effetto. Cosa c'è di corretto? Parola ad un esperto. Il retinolo è una molecola appartenente alla famiglia dei retinoidi, di cui fanno parte anche il retinale (o retinaldeide) e l'acido retinoico.

Uno dei falsi miti più diffusi sul retinolo riguarda la sua funzione esfoliante: non lo è, se mai, è stimolante della rivitalizzazione cutanea. Come usarlo al meglio

