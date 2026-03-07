Unisa il Ministero invia fondi per assumere 26 ricercatori

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha stanziato 5,4 milioni di euro destinati alle università della Campania, che potranno così assumere fino a 184 ricercatori. L’ateneo di Unisa riceve fondi per reclutare 26 nuovi ricercatori, contribuendo a rafforzare il settore della ricerca e dell’istruzione superiore nella regione. La ripartizione dei fondi permette a diverse università di ampliare le proprie squadre di ricerca.

Le università della Campania potranno assumere fino a 184 ricercatori grazie a un finanziamento di 5,4 milioni di euro da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026. Il piano punta a rendere strutturali le competenze sviluppate nell’ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel 2026 gli atenei campani riceveranno 1,2 milioni di euro che nel 2027 aumenteranno a 5,4 milioni di euro annui. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Università, dal Ministero 4,6 milioni agli atenei toscani per assumere 158 ricercatoriIl ministro dell’Università Anna Maria Berini: “Con questo piano diamo un segnale chiaro: quelle professionalità non andranno disperse, ma... Dal Mur 868mila euro all'UnivpM per assumere 24 ricercatori in 2 anniROMA – Le università delle Marche potranno assumere fino a 45 ricercatori grazie a un finanziamento di 1,3 milioni di euro da parte del ministero...