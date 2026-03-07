Un' auto di pattuglia e una Mini si sono scontrate

Nel tardo pomeriggio di ieri, in viale Andrea Costa a Imola, si è verificato uno scontro tra un'auto di pattuglia dei carabinieri e una Mini all'altezza dell'intersezione con via Galvani. La pattuglia dei carabinieri e la vettura privata sono rimaste coinvolte nell'incidente senza che siano stati segnalati feriti o ulteriori dettagli sulle cause.

Coinvolti due militari e una imolese di 39 anni che hanno riportato ferite non gravi. La strada è stata chiusa al traffico Nel tardo pomeriggio di ieri in viale Andrea Costa, una pattuglia dei carabinieri è rimasta coinvolta in un incidente all'altezza dell'intersezione con via Galvani, a Imola. Per cause che sono tuttora al vaglio degli inquirenti, la Fiat Tipo d'ordinanza dell'Arma si è scontrata con una Mini One, condotta da una imolese di 39 anni. L'impatto ha richiamato l'attenzione di numerosi passanti, data l'ora di punta e la centralità dell'arteria stradale. Immediato l'intervento dei sanitari del 118. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Iran, le forze di sicurezza si sono scontrate con i manifestanti al Gran Bazar di TeheranLe forze di sicurezza dell’Iran si sono scontrate con i manifestanti che hanno organizzato un sit-in al Gran Bazar di Teheran, lanciando gas...

Caos in galleria: 4 auto scontrate, due feriti e traffico bloccatoAll'alba di oggi, un incidente stradale ha paralizzato la viabilità sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, trasformando una galleria in un...

Una selezione di notizie su Un'auto di pattuglia e una Mini si sono....

Discussioni sull' argomento Auto fermata per controllo: un passeggero doveva scontare un anno di carcere; Dà fuoco all'auto dell'ex fidanzata a Palermo e provoca un incidente sull'A29: arrestato ad Alcamo; Non volevo: il semaforo bruciato e la folle corsa in centro a Varese prima dell’incidente; Auto contro uno scuolabus a Castelcucco: quattro all’ospedale.

Pattuglia controlla l’auto di uno sbandato all’interno una bicicletta da 5mila euroLa polizia locale di Bollate ha recuperato e restituito a un ignaro proprietario una bici da corsa del valore di circa 5mila euro. È successo l’altro giorno. Il ritrovamento è avvenuto durante un ... ilgiorno.it

| Mini Le sospensioni di un’auto sportiva devono conciliare due esigenze opposte: permettere alle ruote di seguire le irregolarità della strada — garantendo comfort e aderenza — ma anche evitare che la carrozzeria affondi su un sostegno troppo morbido, cos - facebook.com facebook

Piumate, trasparenti, mini, a quadri, a sottoveste… Le gonne ispirate ai favolosi 90s hanno dominato le sfilate primavera estate 2026. E questi 7 modelli saranno i più desiderati della prossima stagione x.com