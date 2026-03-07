Una vulva in croce l' opera-denuncia di Cristina Donati Meyer a Milano | Consenso crocifisso

A Milano, in Largo Greppi nel quartiere di Brera, è stata inaugurata l’opera intitolata

"Questa crocifissione non è provocazione gratuita. È una denuncia" ha spiegato l'artista. L'installazione realizzata in occasione dell'8 marzo a Brera per prendere posizione contro il Ddl Bongiorno Consenso crocifisso. Si chiama così l'opera di Cristina Donati Meyer esposta a Milano, in Largo Greppi (Brera), in occasione della giornata internazionale della Donna dell'8 marzo. "Ecce Vulva – Consenso crocifisso nasce come protesta contro il ddl promosso dalla senatrice Giulia Bongiorno, un disegno di legge che ha suscitato forti polemiche perché nel nuovo testo sulla violenza sessuale scompare il riferimento esplicito al consenso, sostituito dal concetto di 'volontà contraria' o 'dissenso'.

Milano, 'Ecce Vulva': l'installazione contro il ddl Bongiorno sul consensoUna vulva crocifissa su un pannello esposto in Largo Greppi, davanti al Piccolo Teatro Strehler a Milano, nel quartiere Brera.

Milano, vulva crocifissa contro il Ddl Bongiorno: Il consenso non si mette in croce

Argomenti discussi: Milano. l'installazione-provocazione contro il ddl Bongiorno: Ecce vulva, il consenso crocefisso.

