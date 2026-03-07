Una spezia potrebbe aiutare ad abbassare il colesterolo | ecco quale

Ricercatori hanno studiato una spezia che, se abbinata a uno stile di vita equilibrato, potrebbe contribuire a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. La scoperta riguarda un prodotto naturale che, secondo le analisi condotte, mostra potenzialità in questo ambito. I dettagli sono stati presentati in un rapporto che evidenzia le proprietà di questa spezia e il suo possibile ruolo nel controllo dei livelli di colesterolo.

C’è una spezia che potrebbe aiutare ad abbassare il colesterolo: è il cumino nero. Lo spiega uno studio pubblicato su Food Science & Nutrition. Analizzando il cumino nero i ricercatori hanno identificato ben 23 acidi grassi diversi, molti di questi insaturi, che quindi potrebbero avere effetti benefici sulla salute. Inoltre, è ricco di antiossidanti come i flavonoidi, e secondo lo studio potrebbe anche avere la capacità di abbassare il colesterolo. Ecco perché. Secondo i ricercatori, il cumino nero ha portato a una diminuzione del colesterolo totale, del colesterolo “cattivo” LDL e dei trigliceridi, e a un aumento del colesterolo “buono” HDL nei pazienti che lo assumevano tutti i giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

