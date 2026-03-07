Una singola iniezione di RNA guarisce il cuore dopo un infarto | speranze per milioni di pazienti

Ricercatori hanno sviluppato una singola iniezione di RNA in grado di favorire la riparazione del cuore dopo un infarto del miocardio. La scoperta potrebbe rappresentare una svolta nel trattamento di milioni di pazienti che soffrono di danni cardiaci. Lo studio evidenzia come questa terapia innovativa possa migliorare la guarigione e ridurre le complicanze post-infarto.

I ricercatori hanno messo a punto una singola iniezione che è in grado di favorire la guarigione del cuore e proteggerlo dalle complicanze dopo un infarto del miocardio. Il trattamento sperimentale si basa su RNA auto-amplificante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

I farmaci per dimagrire possono aiutare il cuore dopo un infartoUn nuovo studio pubblicato su Nature Communications suggerisce che i farmaci agonisti del recettore GLP-1, come la semaglutide (Ozempic, Wegovy,...

I farmaci simili a Ozempic aiutano il cuore a recuperare dopo un infartoI farmaci dimagranti che imitano l’ormone GLP-1 potrebbero avere un beneficio inaspettato: proteggere il cuore dopo un infarto.

Ai neonati un’iniezione di terapia genica per tenere lontano l’HIVUn nuovo studio pubblicato su Nature dimostra che la somministrazione di una singola iniezione di terapia genica alla nascita può offrire una protezione contro l’HIV che dura anni, sfruttando una ... quotidiano.net

