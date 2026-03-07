una settimana di guerra in iran e un bilancio inatteso

Dopo una settimana di conflitto in Iran, il bilancio delle vittime e dei danni rimane incerto. L’offensiva contro il regime islamico è iniziata sei giorni fa e, fino a ora, sono stati registrati numeri non definiti ufficialmente. Mentre le notizie si susseguono, sono ancora molti gli aspetti da chiarire su quanto accaduto in questa fase iniziale.

Nei primi sei giorni dell’offensiva contro il regime islamico iraniano, molti osservatori continuano a prevedere il peggio. Eppure, finora, i risultati sul campo sono stati sorprendenti. Nessuno sa come finirà la guerra, ma i dati disponibili indicano che la campagna militare sta andando meglio del previsto. I bombardamenti di precisione hanno colpito leadership militare, siti missilistici e infrastrutture strategiche; la marina iraniana è vicina al collasso e i lanci di missili balistici sono diminuiti dell’86 per cento rispetto al primo giorno, mentre i droni d’attacco sono calati del 73 per cento. Il dominio aereo americano consente inoltre di usare armi più economiche e abbondanti, aprendo la strada a operazioni contro i pilastri del regime, come le Guardie della rivoluzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Cosa succede all'Iran dopo una settimana di guerraIsraele e Stati Uniti hanno quasi raggiunto gli obiettivi militari, "mancano giorni o poche settimane".

Quante ore bisogna dormire? La 'formula' giusta per proteggersi dal rischio diabete Iran, drone Shahed ha già cambiato la guerra.

