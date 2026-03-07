una settimana di celebrazioni il ricordo dei sette martiri di carate

Una settimana di celebrazioni si svolge per onorare i sette Martiri fucilati il 9 marzo 1945 a Pessano dai nazifascisti come rappresaglia. Tra loro, tre erano di Carate: Dante Cesena, Claudio Cesana e Angelo Viganò. La commemorazione coinvolge la comunità locale, che ricorda quei giorni e i fatti che portarono alla loro morte. La cerimonia si tiene nel rispetto della memoria storica dei protagonisti.

Una settimana di celebrazioni per ricordare i sette Martiri che il 9 marzo 1945 furono fucilati a Pessano per rappresaglia dai nazifascisti, erano brianzoli, tre di loro, Dante Cesena, Claudio Cesana e Angelo Viganò, di Carate. E proprio domattina verranno ricordati dalle due amministrazioni e da Anpi. Appuntamento alle 9 per la messa nella prepositurale caratese dei Santi Ambrogio e Simpliciano, poi in piazza Battisti si attenderà l’arrivo della fiaccola portata dalla Marcia caratese, gli atleti partiranno alle 8 da Pessano. "Erano ragazzi, la lezione della storia non va dimenticata – dice il sindaco Alberto Villa – anche se portarla avanti è sempre più difficile: i testimoni diretti di quei fatti se ne sono andati quasi tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

