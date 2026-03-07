Una mimosa sulle panchine rosse

Una mimosa è stata posizionata sulle panchine rosse in un luogo pubblico. L’installazione mira a sensibilizzare sull’importanza di promuovere una maggiore consapevolezza civica, con l’obiettivo di combattere i pregiudizi e le disparità legate al mondo del lavoro. La scelta dei simboli e dei luoghi coinvolti vuole attirare l’attenzione su temi di parità di genere e uguaglianza sociale.

Sensibilizzare a una maggiore coscienza civica, con lo scopo di eliminare pregiudizi e disparità sul lavoro e favorire una reale parità di genere. Un impegno da portare avanti ogni giorno. È questo l'obiettivo che anche quest'anno, in occasione della Giornata internazionale della donna, ha improntato l'iniziativa "Mimose in piazza", patrocinata dal Comune di Copparo e organizzata dal Coordinamento Donne Spi Cgil Copparo - Ro (Riva del Po). Nella mattinata di ieri, le rappresentanti hanno posato la mimosa, fiore simbolo della ricorrenza, sulle panchine rosse di Ambrogio, Copparo, Tamara e Saletta per lanciare un forte messaggio in favore dei diritti delle donne.