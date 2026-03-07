All’ingresso dell’Ospedale di Circolo è stata inaugurata una scultura chiamata La Vela Rossa, realizzata dall’artista varesino Vittore Frattini. L’opera è stata presentata nell’ambito del progetto

Una Vela Rossa all’ingresso dell’Ospedale di Circolo. È la scultura realizzata dall’artista varesino Vittore Frattini, inaugurata nell’ambito del progetto "CurArti", promosso dalla Fondazione Circolo della Bontà insieme ad Asst Sette Laghi. Dedicata a Silvana, moglie dell’artista recentemente scomparsa, Vela Rossa è un’imponente scultura in acciaio verniciato a fuoco, realizzata nel 2004 e offerta generosamente da Frattini. La struttura trapezoidale, rivestita da un intenso rosso, si apre verso l’alto ed è attraversata da profondi tagli ondulati che si dispiegano a ventaglio, intercettando la luce e mettendo in dialogo acciaio e spazio circostante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un simbolo di speranza e coraggio. Inaugurata all’Ospedale di Circolo l’opera di Frattini La Vela Rossa

Scampia, giù anche la Vela Rossa: “Da Gomorra a simbolo di riscatto”. Fico e Manfredi: “Giornata commovente”Napoli – Ammainata la vela, la dura Scampia si commuove: "La casa è li dove lasci il cuore", è scritto con lo sprayy nero su un muro scrostato dal...

È iniziato oggi l’abbattimento della Vela Rossa di Scampia, il sindaco: “Qui diventa luogo di speranza”Sono iniziate questa mattina, mercoledì 17 dicembre, le operazioni di abbattimento della Vela Rossa di Scampia, altro step del progetto di...

Tutto quello che riguarda Un simbolo di speranza e coraggio....

Temi più discussi: Un simbolo di speranza e coraggio. Inaugurata all’Ospedale di Circolo l’opera di Frattini La Vela Rossa; La Vela Rossa di Vittore Frattini davanti all’Ospedale di Circolo nel segno della speranza; L'arte che cura: la Vela Rossa di Vittore Frattini illumina l'Ospedale di Circolo; Varese, l’arte entra in ospedale inaugurazione della Vela rossa di Vittore Frattini.

L’arte che cura: la Vela Rossa di Vittore Frattini illumina l’Ospedale di CircoloVARESE, 6 marzo 2026– Un nuovo simbolo di speranza e bellezza accoglie da oggi pazienti e operatori sanitari all’ingresso dell’Ospedale di Circolo. Nella piazzetta di via Guicciardini è stata infatti ... varese7press.it

La Vela Rossa di Vittore Frattini davanti all’Ospedale di Circolo nel segno della speranzaL'opera, che era nel giardino dell'artista, è stata donata dalla Fondazione il Circolo della Bontà per il progetto CurArti ... varesenews.it

Inaugurata la Vela Rossa di Vittore Frattini davanti all’Ospedale di Circolo di Varese. - facebook.com facebook

All’Ospedale di Circolo arriva “La Vela Rossa” di Vittore Frattini x.com