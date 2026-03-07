Un riccionese protagonista alla cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026

Un rappresentante di Riccione ha partecipato alla cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 che si è svolta all’Arena di Verona. La serata ha visto la presenza di Alessandro Romano, presidente dell’associazione Futuro Verde APS, che ha preso parte all’evento di apertura di questa grande manifestazione internazionale.

In qualità di placard bearer ha portato il cartello che ha introdotto gli atleti spagnoli nell'Arena di Verona per l'aertura della manifestazione Una serata di grande emozione e orgoglio per Riccione e per il mondo dell'associazionismo locale. Nella serata di ieri, presso la suggestiva cornice dell'Arena di Verona, Alessandro Romano – presidente dell'associazione Futuro Verde APS – ha preso parte alla cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 in qualità di placard bearer, il portacartello che apre la sfilata ufficiale delle delegazioni degli atleti. Romano ha guidato la delegazione della Spagna,...

