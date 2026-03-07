un piccolo elenco di appuntamenti in tutta italia da segnare in agenda

Ecco una lista di appuntamenti in tutta Italia da non perdere, a partire dalla mostra a Forlì intitolata

La mostra a Forlì Barocco. Il Gran Teatro delle Idee offre un percorso di 200 opere, raccolte in 12 sezioni, che vuole documentare come il Barocco abbia influenzato l'arte del XX secolo. Fino al 28 giugno. Per la Giornata internazionale della donna Livia Grossi raccoglie nel reportage teatrale Nonostante voi. Storie di donne coraggio le testimonianze di resistenza al femminile di tante italiane e straniere. A Milano il 13 marzo ore 19. Ingresso libero. Arianna Scommegna e Mattia Fabris sono in scena con Resto qui, un racconto che rievoca la storia dell'intera comunità di Curon in Val Venosta, letteralmente spazzata via dalla costruzione di una diga nel 1950.

BigMama è rientrata in Italia da Dubai. La cantante è atterrata all’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, e ha pubblicato una foto dallo scalo lombardo. Secondo fonti informate, è arrivata con uno dei sette voli giunti oggi dagli Emirati Arabi Uniti https://shortur - facebook.com facebook

"Vergognatevi", Bigmama e lo sfogo social dopo il rientro in Italia da Dubai x.com