Un calciatore inglese ha stipulato un’assicurazione sul proprio pene, con una copertura di un milione di sterline. La polizza protegge l’atleta contro eventuali traumi o infortuni che possano coinvolgere gli organi riproduttivi. La decisione è stata presa dal calciatore, che ha firmato la clausola assicurativa per tutelarsi in caso di incidenti sul campo.

Un calciatore ha deciso di assicurare i suoi organi riproduttivi contro eventuali traumi e infortuni. Il web impazzisce: “E se va in barriera su una punizione?.” L’ultima vicenda arriva dall’Inghilterra ed ha lasciato addetti ai lavori, tifosi, cronisti e dirigenti, senza parole. Un calciatore ha chiesto ed ottenuto dal proprio club una clausola assurda: un’assicurazione chiamata a risarcirlo nel caso in cui si verifichi una situazione particolare: un problema al proprio organo riproduttivo. Si, avete capito bene: il club sarà chiamato a risarcire con una cifra super (un milione di euro) il proprio calciatore, qualora in un contrasto di gioco, in una mischia, o in una normale azione, una pallonata colpisca e lesioni il suo pene. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Un milione di assicurazione sul proprio pene: l’assurda clausola firmata dal calciatore inglese

