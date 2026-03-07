un magazzino discarica materiali di ogni genere nel locale svuotacantine

Un magazzino usato come discarica raccoglie materiali di ogni tipo in modo disorganizzato, con rifiuti ammucchiati senza ordine. Le condizioni di sicurezza all’interno dello stabile non sono rispettate, e il locale viene chiamato “svuotacantine”. La situazione rappresenta un deposito incontrollato di rifiuti, con materiali accumulati senza alcuna gestione strutturata.

Un magazzino trasformato in un deposito incontrollato di rifiuti, con materiali accatastati alla rinfusa e condizioni di sicurezza non rispettate. È stato scoperto dagli agenti della polizia locale durante un’operazione di vigilanza ambientale scattata dopo le segnalazioni di alcuni cittadini preoccupati per la situazione di un immobile in via Maggini. Da tempo i residenti lamentavano una gestione poco chiara del locale, dove venivano accumulati numerosi oggetti e materiali di varia natura. Oltre al degrado visibile dall’esterno ciò che destava maggiore preoccupazione era il possibile rischio in caso di incendio vista la grande quantità di materiale presente e la mancanza apparente di adeguate misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Svuotacantine trasformato in discarica: scattano i sigilli in un magazzino
ANCONA– Un magazzino trasformato in un deposito incontrollato di rifiuti, con materiali ammassati alla rinfusa e potenziali rischi anche in caso di...

