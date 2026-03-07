Un frammento di muschio svela un crimine al cimitero di Chicago

Nel 2009, al Burr Oak Cemetery di Alsip, vicino a Chicago, si scoprì un episodio inquietante riguardante alcuni crimini legati a tombe e sepolture. Un frammento di muschio portò alla luce una situazione sospetta che coinvolgeva il cimitero e le sue operazioni. La scoperta attirò l’attenzione su quanto fosse accaduto in quel luogo e portò a indagini ufficiali.

Nel 2009, un’inquietante vicenda emerse al Burr Oak Cemetery di Alsip, nell’Illinois, vicino a Chicago. I dipendenti del cimitero furono accusati di scavare tombe più vecchie, trasferire i resti in altre aree del cimitero e poi rivendere i terreni di sepoltura appena svuotati. Il caso arrivò finalmente a processo nel 2015, e sorprendentemente, un piccolo grumo di muschio giocò un ruolo chiave nelle prove. Un recente studio pubblicato su Forensic Sciences Research offre ora il primo resoconto scientifico dettagliato dell’indagine, spiegando come un semplice campione vegetale abbia contribuito a dimostrare il crimine. Matt von Konrat, autore principale dello studio e responsabile delle collezioni botaniche al Field Museum di Chicago, non immaginava che la sua conoscenza del muschio potesse diventare parte di un’indagine penale. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Un frammento di muschio svela un crimine al cimitero di Chicago Speciali visite guidate al frammento di Luna ’Viaggio’ nello... spazioSarà possibile conoscere da vicino la storia, ma anche il valore simbolico di uno dei reperti più preziosi conservati al museo: un frammento della... Leggi anche: “Stasi era sulla scena del crimine”: cosa svela la nuova perizia dei Poggi sulla dinamica del delitto di Garlasco