Un dramma fatto di droga e abusi quando aveva solo 15 anni | condannato l' amico

Da trentotoday.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Trentino si è concluso il processo riguardante un ragazzo coinvolto in un episodio di droga e abusi sessuali avvenuto sei anni fa. La vicenda riguarda una giovane di 15 anni all’epoca dei fatti, e il condannato è l’amico che si trovava con lei in quel momento. La sentenza ha portato alla condanna dell’imputato.

Per lui 9 anni e 3 mesi, oltre al pagamento di 30mila euro di danni nei confronti della vittima, all’epoca solo una ragazzina. I fatti risalgono ai tempi del Covid e sono successi in una valle trentina Tutto, come detto, inizia il 2020 quando il protagonista di questa vicenda – condannato dal tribunale di Trento a 9 anni e 3 mesi per violenza sessuale aggravata e per aver ceduto droga a una minorenne – aveva 20 anni. Aveva invitato a casa la 15enne, con la quale è cominciata poi una convivenza in una delle valli nostrane. Convivenza, però, tutt’altro che semplice e felice, tra il consumo di droga da parte del giovane, inducendo la 15enne a utilizzarla per poi, secondo l’accusa, approfittarne sessualmente. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

