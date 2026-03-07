Un Como da Champions vince anche a Cagliari

Il Como ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Cagliari alla Unipol Domus. La partita si è conclusa con un gol nel finale, che ha deciso il risultato. I giocatori del Como sono riusciti a portare a casa i tre punti in trasferta, mantenendo alta la competitività della squadra.

La partita è inizialmente equilibrata, con il Como che gestisce il possesso. Dopo circa un quarto d'ora i lombardi passano in vantaggio: un errore difensivo del Cagliari permette al croato Martin Baturina di segnare l'1-0. Nel secondo tempo il Cagliari reagisce e trova il pareggio con Sebastiano Esposito, che segna di testa su assist dalla destra. Nonostante il gol, il Como continua a spingere e al 76' trova la rete decisiva con Lucas Da Cunha, autore di uno splendido tiro da fuori area che batte il portiere Caprile. Nel finale il Cagliari prova a pareggiare, ma il portiere del Como Maxime Butez salva il risultato con un grande intervento. In sintesi: il Como conferma il suo ottimo momento, gestisce bene la gara e la vince grazie alla qualità individuale di Da Cunha, portando a casa tre punti importanti in trasferta.