A Imola il ritorno della Formula Uno presenta molte incognite mentre si avvicina la data del 21 marzo per le decisioni finali. La guerra in Medio Oriente coinvolge anche il mondo delle corse, che negli anni ha consolidato strette alleanze con i paesi del Golfo, tra cui Bahrain, Abu Dhabi, Qatar e Arabia Saudita. La situazione attuale rende il calendario incerto e soggetto a possibili variazioni.

La guerra in Medio Oriente non risparmia nemmeno la Formula Uno. Mica per niente: da anni il Circo a quattro ruote ha stretto rapporti calorosissimi con i paesi del Golfo, dal Bahrain ad Abu Dhabi, dal Qatar alla Arabia Saudita. E il presidente della federazione internazionale dell’automobilismo, la Fia, è l’emiratino Ben Sulayem. Cancellate? Il calendario della stagione 2026 prevede ad aprile le gare di Bahrain e Arabia Saudita. Le due corse sono programmate rispettivamente per il 12 e il 19 aprile. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di una cancellazione del doppio evento. Oggettivamente non si vede come la doppia tappa possa essere salvata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un calendario in bilico. Imola, il rientro è in salita. Si decide entro il 21 marzo

