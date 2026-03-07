Un Bel Giorno | Fabio De Luigi e Virginia Raffaele in una commedia con pochi guizzi

Da giovedì 5 marzo arriva nei cinema italiani il nuovo film intitolato “Un Bel Giorno”, diretto dal regista che ha scelto Fabio De Luigi come protagonista. L’attore interpreta Tommaso, un vedovo con quattro figlie femmine a carico. Virginia Raffaele è nel cast, ma i dettagli sul suo ruolo non sono stati ancora comunicati. La commedia presenta alcuni momenti divertenti, anche se non si distingue per grandi innovazioni.

Arriva nei cinema italiani da giovedì 5 marzo, il nuovo film di Fabio De Luigi “Un Bel Giorno”. Il regista si ritaglia per lui il ruolo del protagonista: il vedovo con quattro figlie femmine a carico, Tommaso. Al suo fianco, a riformare una coppia ormai rodata, nei panni di Lara, c'è Virginia Raffaele. Nutritissimo il cast che forma la prole dei due: Maria Gifuni, Alma Teresa Giardina, Anita Marzi e Arianna Gregori nei ruoli delle figlie di Tommaso; Leon Castagno, Andrea Silvestrini e Nicola Mayer in quelli dei figli di Lara. A dare man forte comica al film c'è poi anche Antonio Gerardi nei panni di Italo, braccio destro di Tommaso. Tommaso (Fabio De Luigi) è un imprenditore con un'azienda di porte, finestre e infissi. 🔗 Leggi su Today.it

Un bel giorno, recensione: una buona commedia nel segno di Fabio De Luigi e Virginia RaffaeleFabio De Luigi e Virginia Raffaele si ritrovano in una nuova commedia che li vede impegnati tra una relazione da far nascere e ingombranti segreti da...

Trame e recensioni di 3 film al cinema: Nouvelle Vague, La Sposa! e Un bel giorno, la divertente commedia con Fabio De Luigi e Virginia RaffaeleIl ritratto dello stile e il sentire Nouvelle Vague realizzato da Richard Linklater.

Un bel giorno recensione: Fabio De Luigi in una commedia che si salva per il rotto della cuffiaIn Un bel giorno Fabio De Luigi intreccia lutto e rinascita con toni morbidi, tornando alla famiglia per parlare di seconde occasioni. cinema.everyeye.it

Un bel giorno nelle sale con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele che vincono al boxofficeLo spunto della trama rimanda alle commedie francesi: Fabio De Luigi interpreta un vedovo con quattro figlie che incontra una donna con cui vuole avere una relazione (Virginia Raffaele) ma le tiene na ... rainews.it

