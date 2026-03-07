Un altro anno per le donne | le misure del governo Meloni per garantire alle italiane libertà e merito

Il governo Meloni ha approvato nuove misure per le donne, tra cui un bonus di mille euro per le future mamme e sostegni economici per le madri lavoratrici. Il tasso di occupazione femminile è in crescita e queste iniziative mirano a favorire la libertà e il merito delle italiane. Le azioni sono state annunciate nelle ultime settimane.

Dal tasso di occupazione femminile che continua a crescere al contrasto alla violenza di genere, a partire dal nuovo reato di femminicidio: gli ulteriori passi in avanti compiuti dallo scorso otto marzo a oggi Il tasso di occupazione femminile che continua a crescere, il rafforzamento dei sostegni economici alle madri lavoratrici, il bonus di mille euro per chi mamma lo diventa. E poi ancora l'introduzione del femminicidio come reato autonomo, l'aumento delle pene per reati odiosi come stalking, maltrattamenti, revenge porn; il rafforzamento dei centri antiviolenza, la stabilizzazione del reddito di libertà, le misure per rendere più efficace la prevenzione dal rafforzamento del Codice rosso al diritto per le vittime di essere informate se l'aggressore esce dal carcere.