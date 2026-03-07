Ecco le ultime notizie dall’Inter: si parla delle possibili scelte di Chivu e del gesto di Lautaro. La redazione di Inter News 24 aggiorna in tempo reale sulle novità più recenti, offrendo un quadro completo delle vicende che coinvolgono la squadra nerazzurra. Le informazioni riguardano le decisioni del tecnico e le azioni del giocatore argentino, senza commenti o analisi.

Calciomercato Inter, svolta nel futuro di Pavard? Le ultime dalla Francia, scenario inaspettato Bernardo Silva, piovono conferme sull’addio a zero al Manchester City: suggestione Inter per lo spagnolo? Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona insiste per Bastoni. Svelata la lista degli obiettivi di Oaktree Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Vecchi dopo Inter U23 AlbinoLeffe: «Serve più cattiveria. E sugli infortuni di Cocchi, La Gumina e Cinquegrano so questo» Inter U23 Albinoleffe 0-1: Parlati affonda i nerazzurri di Vecchi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le possibili scelte di Chivu, il gesto di Lautaro

Ultimissime Inter LIVE: le scelte di Chivu per il Bologna e le ultime su Dumfriesdi Redazione Inter News 24Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.

Ultimissime Inter LIVE: le scelte di Chivu per il Sassuolo e le novità riguardanti il rinnovo di DimarcoMercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro.

Una selezione di notizie su Ultimissime Inter.

Temi più discussi: Inter-Genoa, tutto quello che c'è da sapere; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata di Serie A Enilive: Chivu perde Lautaro, Bonny in dubbio; -2 al derby: Allegri ha un solo dubbio. Le probabili in casa Milan; Formazioni ufficiali Como-Inter: chi gioca titolare in Coppa Italia e le ultime su Nico Paz, Morata, Diao, Dumfries, Bonny, Thuram e Frattesi.

Formazioni ufficiali Inter-Genoa, chi al posto di Bastoni e le ultime su Calhanoglu. Conferme per De RossiInter e Genoa in campo a San Siro a pochi giorni dopo l'eliminazione nerazzurra dalla Champions League, Chivu deve rinunciare allo squalificato Bastoni. goal.com

LIVE - Lecce-Inter, le ufficiali: gioca De Vrij dietro, a centrocampo spazio a Sucic e Frattesi. Thuram con EspositoIn attesa di capire come ribaltare il brutto 3-1 rimediato mercoledì in Norvegia e tentare l’assalto agli ottavi di finale di Champions League, l’Inter deve ora sfruttare quello ... fcinternews.it

Passione Inter. . Voci dalla Spagna su Bastoni, ultimissime su Milan-Inter, Calhanoglu, Thuram, probabili formazioni e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. P - facebook.com facebook

Da INTER-MILAN a MILAN-INTER, CHIVU un FENOMENO: MATCH POINT SCUDETTO! Le ULTIMISSIME SEGUI LA DIRETTA youtube.com/watchv=VDcdZI… x.com