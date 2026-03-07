Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno

Da calcionews24.com 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il calciomercato entra nel vivo con numerose novità. La redazione di Calcio News24 aggiorna in tempo reale le trattative più rilevanti, con movimenti e ufficialità provenienti da club di tutta Italia. La sessione estiva, considerata il periodo più intenso, registra scambi e cambi di squadra che coinvolgono diversi giocatori e allenatori. Le notizie sono aggiornate ora dopo ora per offrire un quadro completo delle ultime mosse.

Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Ultimissime Pagelle Cagliari Como: Da Cunha show, Baturina torna e decide. Esposito rompe il digiuno VOTI Diretta gol Serie A LIVE: il Como vince anche a Cagliari, decidono Baturina e Da Cunha. Ora Atalanta Udinese Moviola Cagliari Como: gli episodi dubbi del match diretto da Marinelli. Cosa è successo all’Unipol Domus Infortunio Cristiano Ronaldo: il portoghese rompe il silenzio sui social! Ha fatto questo annuncio sulle sue condizioni – FOTO Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

ultime notizie calciomercato live tutte le novit224 del giorno
© Calcionews24.com - Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

ULTIME NOTIZIE DI MERCATO! LA PIÙ GRANDE OFFERTA DEL MOMENTO! DA NON PERDERE! JUVENTUS NEWS

Video ULTIME NOTIZIE DI MERCATO! LA PIÙ GRANDE OFFERTA DEL MOMENTO! DA NON PERDERE! JUVENTUS NEWS

Una selezione di notizie su Ultime notizie.

Temi più discussi: Colpo in MLS: dall'Inghilterra a Toronto; La Juventus sta lavorando per portare a Torino quattro parametri zero; Calciomercato Milan, Vitiello: Il Real ci riprova per Allegri, la situazione; Rinnovo Vlahovic: c'è l'apertura: i dettagli del primo incontro con la Juve.

Calciomercato: Rashford offerto al Milan, Casadei verso il Torino, Como su FresnedaCalciomercato Torino: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it

Calciomercato JuventusUltime novità sul calciomercato Juventus 2026: nuovi acquisti, news, trattative, curiosità , fonti ufficiali e rumors. Scopri il mercato Juve di oggi ... tuttosport.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.