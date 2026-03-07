Il commissario europeo per gli affari esteri ha dichiarato che la guerra in Medio Oriente rappresenta un problema grave e che l’Iran è coinvolto come responsabile delle cause principali di questa crisi. La sua dichiarazione è arrivata durante una conferenza stampa a Bruxelles, dove ha sottolineato la preoccupazione dell’Unione Europea per le implicazioni di questa situazione sulla sicurezza internazionale.

BRUXELLES – "La guerra in Medio Oriente è motivo di estrema preoccupazione. L'Iran è responsabile delle cause profonde di questa situazione. Ma l'unilateralismo non può mai essere la via da seguire. E la ritorsione dell'Iran e dei suoi rappresentanti in tutta la regione mina la pace e la sicurezza internazionali". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa parlando all'evento Matthiae Mahl, ad Amburgo. "L'Ue difenderà sempre un ordine internazionale basato su regole ancorato al diritto internazionale, al multilateralismo e ai principi sanciti dalla Carta dell'Onu. L'alternativa è il caos e la violenza", ha aggiunto. (ANSA)

© Imolaoggi.it - UE, Costa: “l’Iran minaccia la sicurezza internazionale”

