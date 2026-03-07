Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, alcune aziende hanno iniziato a sviluppare droni intercettatori a basso costo per contrastare i modelli Shahed lanciati dalla Russia. Recentemente si parla di una possibile vendita di questi droni agli Stati Uniti e ai paesi del Golfo, segnando un cambio di approccio rispetto alle posizioni precedenti. La notizia ha suscitato attenzione nel settore militare e tra gli analisti.

Dallo scoppio della guerra in Ucraina alcune aziende, per contrastare i droni modello Shahed lanciati dalla Russia, hanno iniziato a sviluppare dei droni intercettatori a basso costo. Ad oggi, con i conflitti in Medio Oriente la Difesa statunitense e almeno un paese del Golfo starebbero negoziando con l'Ucraina per acquistare questi sistemi di difesa. I droni intercettatori a basso costo sviluppati dall'Ucraina nascono con l'obiettivo di inseguire gli Shahed, esplodendo poi quando sono sufficientemente vicini al bersaglio. Le aziende sono riuscite ad accelerare non solo la ricerca, ma anche la produzione di armi grazie alle norme approvate dal governo ucraino.

Ucraina, possibile vendita di droni a Stati Uniti e paesi del Golfo: un ribaltamento di posizione

L’Ucraina sta negoziando la vendita di sistemi antidroni agli Stati Uniti e ai paesi del GolfoLa Difesa statunitense e almeno un paese del Golfo starebbero negoziando con l’Ucraina per acquistare sistemi di difesa aerea progettati dagli...

I Paesi del Golfo chiedono all’Italia i Samp-T e i sistemi di Difesa anti-droni, ma Crosetto: “Dati all’Ucraina”Roma, 2 marzo 2026 - La guerra divampa nel Golfo Persico e, secondo quanto riferito dal ministro Guido Crosetto, diversi Paesi hanno chiesto...

Temi più discussi: Lukoil, Usa prorogano il termine per vendita asset; I Paesi del Golfo rischiano di esaurire le scorte di missili intercettori. Allo studio i sistemi anti drone sviluppati dall’Ucraina; Guerra e pace per un socialista ucraino; Le Capitali – L’Ucraina ha sempre più fretta di aderire all’Unione europea.

Venerdì 6 marzo gli Stati Uniti hanno aggirato la revisione del Congresso per accelerare la vendita di bombe da 151,8 milioni di dollari a Israele, citando il ruolo di Israele nella "stabilità politica" regionale. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dichiarato l’ x.com

Stati Uniti e Israele continuano ad attaccare l'Iran: a Teheran un grosso incendio è stato registrato nei pressi dell'aeroporto di Mehrabad. I pasdaran, intanto, attaccano una petroliera nel Golfo persico https://l.euronews.com/c2XJ - facebook.com facebook