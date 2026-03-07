Nella notte, l’Ucraina ha vissuto un’onda di bombardamenti russi che hanno interessato diverse aree del paese. Le autorità locali riferiscono che nella regione di Kharkiv sono stati registrati diversi feriti a causa degli attacchi. L’allerta è rimasta alta in tutto il territorio, mentre le forze di sicurezza hanno monitorato la situazione. Nessun dettaglio su eventuali danni sono stati comunicati.

In tutta l’Ucraina, nella notte, c’è stata allerta continua per bombardamenti russi che hanno causato diversi feriti nella regione di Kharkiv, nell’est del Paese, secondo le autorità locali. Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ha riferito di sette feriti in città e della presenza di “persone sotto le macerie” di un edificio residenziale colpito. “Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso”. Così ha scritto su Telegram. Mentre il mondo guarda all’Iran, la Russia continua ad attaccare senza sosta l’Ucraina. Nella notte i pesanti bombardamenti con droni e missili avrebbero riguardato Kiev, Odessa e le regioni di Kherson, Chernihiv, Dnipro, Sumy, Poltava e Mykolaiv e Kyiv. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Ucraina, nella notte pesanti bombardamenti russi

Guerra Ucraina, missili russi su Kiev nella notte: niente luce e riscaldamento nella capitaleLa Russia ha lanciato un altro pesante attacco contro la capitale dell'Ucraina: droni e missili hanno colpito Kiev, causando quattro morti e...

Leggi anche: Ucraina, droni russi nella notte contro Kiev: almeno 2 feriti

Le distruzioni in Ucraina dell’ultima settimana di bombardamenti russi

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ucraina nella notte pesanti....

Temi più discussi: Patriot a corto di munizioni, per la difesa aerea ora l'Ucraina vuole fare da sé; Tutta l'Ucraina sotto attacco, tre ragazzini morti a Kharkiv; Ucraina, missili e droni sulle città: 5 morti a Kharkiv; Esplosioni sfavillano in cielo: difese aeree ucraine abbattono obiettivi su Kiev.

Guerra Ucraina Russia, raid russi a Kharkiv nella notte: 7 morti, tra cui bambini. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, raid russi a Kharkiv nella notte: 7 morti, tra cui bambini. LIVE ... tg24.sky.it

Ucraina: massicci raid russi su Kiev e Odessa, 5 morti a KharkivNuovi attacchi nella notte. «Deve esserci una risposta dei partner a questi attacchi brutali contro la vita» ha scritto Zelensky. Ma gli occhi del mondo ... avvenire.it

Grandi applausi dell'Arena di Verona alla bandiera dell'Ucraina, durante la parata degli atleti. Come annunciato da diverso tempo, gli atleti ucraini non hanno sfilato durante la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi e la bandiera è stata portata dai volontari. - facebook.com facebook

Iran Ucraina le guerre l'Europa Italia Trump la sinistra grazie @pdnetwork @PaoloGentiloni @giorgio_gori @guerini_lorenzo @LiaQuartapelle @nomfup Sensi @graziano_delrio @pierofassino @NonaMikhelidze @szampa56 @peppeprovenzano e tante ami x.com