Ucraina i fiumi di contanti che arrivano nel paese | Da inizio anno 1,3 miliardi e 146 kg d’oro solo attraverso l’Ungheria

Dall’inizio dell’anno, l’Ucraina ha ricevuto nel suo territorio circa 1,3 miliardi di dollari in contanti e 146 chilogrammi di oro, provenienti principalmente dall’Ungheria. I mezzi sequestrati contengono oggetti il cui valore si aggira sui 40 milioni di dollari e 35 milioni di euro. Questi dati sono stati resi noti recentemente dalle autorità competenti.

"Il valore degli oggetti presenti nei mezzi sequestrati ammonta a 40 milioni di dollari Usa, 35 milioni di euro e 9 kg di oro". E' stata Oschadbank a chiarire cosa trasportavano i due mezzi blindati diretti verso l'Ucraina fermati dalle autorità ungheresi. Il sequestro segna un nuovo step nell'escalation di tensione in corso da mesi tra il governo di Viktor Orban e quello di Volodymyr Zelensky su diverse tematiche tra cui la riparazione dell'oleodotto Druzhba. Ma accende anche un faro sull'enorme quantità di valuta straniera che entra ogni anno nel territorio di Kiev. Il convoglio stava effettuando un trasferimento di valuta dalla Raiffeisen Bank International in Austria alla Oschadbank, in Ucraina.