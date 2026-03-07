Uccise due bimbe di 10 anni ammazzato in carcere Ian Huntley | l’assassino di Holly e Jessica massacrato dopo anni di agguati e tentativi falliti

Ian Huntley, condannato per l’omicidio di due bambine di 10 anni, è stato ucciso in carcere. L’episodio si è verificato all’interno della struttura di massima sicurezza HMP Frankland, dove Huntley si trovava dal momento della condanna. La sua morte segue anni di aggressioni e tentativi di aggressione da parte di altri detenuti. La notizia ha attirato l’attenzione sull’episodio e sulle condizioni di sicurezza nelle carceri.

È finita nel sangue, dentro le mura del carcere di massima sicurezza HMP Frankland, la parabola di Ian Huntley. L’uomo, che nel 2002 sconvolse il Regno Unito e l’opinione pubblica mondiale per l’ omicidio di due bambine di 10 anni, è morto a 52 anni in seguito alle ferite riportate durante una brutale aggressione subita due settimane fa. A sferrare il colpo mortale sarebbe stato un altro detenuto, il 43enne Anthony Russell, già condannato per tre omicidi. Secondo le prime ricostruzioni, Russell avrebbe colpito Huntley con un oggetto contundente durante un turno di lavoro collettivo lo scorso 26 febbraio. L’ex collaboratore scolastico era stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche, ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita. 🔗 Leggi su Open.online

Risarcito per circa due anni di carcere: non uccise l’insegnante salentino. L’omicidio, dopo oltre sette anni, è irrisolto Cosimo Errico venne assassinato nella sua casa in provincia di BergamoSurinder Pal, 63 anni, indiano, si è fatto 569 giorni di carcere, stando al resoconto del Corriere della Sera che ne dà notizia.

Risarcito per circa due anni di carcere: non uccise l’insegnante salentino. L’omicidio, dopo oltre sette anni, è irrisolto Cosimo Errico venne assassinato nella sua cascina in provincia di BergamoSurinder Pal, 63 anni, indiano, si è fatto 569 giorni di carcere, stando al resoconto del Corriere della Sera che ne dà notizia.