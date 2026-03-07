Nel pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026, un giovane tunisino è stato denunciato dalla polizia dopo aver preso a calci alcune auto in sosta mentre era ubriaco. Nello stesso giorno, sono stati effettuati tre interventi distinti: un italiano di 52 anni è stato sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, mentre un nigeriano di 23 anni è stato denunciato per ubriachezza.

Gli agenti del commissariato Cornigliano, mentre transitavano in via Gramsci, hanno fermato il tunisino per un controllo, trovandolo in possesso di un cellulare di cui non sapeva giustificare la provenienza. Dai successivi accertamenti è emerso che il dispositivo era provento di un furto avvenuto a dicembre nel centro storico ai danni di un turista. Il cellulare è stato riconsegnato al legittimo proprietario, mentre il giovane è stato denunciato. Infine, gli agenti del commissariato Prè sono intervenuti in via San Benedetto poiché era giunta una richiesta di soccorso da parte degli operatori di un'ambulanza, che stavano trasportando un giovane straniero. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Guida ubriaco e prende a calci l'auto dei carabinieri: foglio di via obbligatorio per un 41enneNel corso delle operazioni dei militari per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni, il 41enne si è dapprima presentato in evidente stato di...

His Secretary Looked Like the Woman in His Bed—One Bite Mark Exposed a Shocking Truth!

Contenuti e approfondimenti su Ubriaco prende a calci le auto in sosta.

Temi più discussi: Guida ubriaco e prende a calci l'auto dei carabinieri: foglio di via obbligatorio per un 41enne; Ubriaco, parcheggia in divieto di sosta e poi si mette alla guida. Fermato, prende a calci e pugni l'auto dei carabinieri: denunciato un 41enne; Ubriaco, prende a calci le auto in sosta; Ubriaco prende a calci l’auto dei carabinieri e semina il caos: foglio di via per lui e per un ladro seriale.

Ubriaco, parcheggia in divieto di sosta e poi si mette alla guida. Fermato, prende a calci e pugni l'auto dei carabinieri: denunciato un 41enneNOVATE MEZZOLA (Sondrio). Ha parcheggiato l'auto in evidente divieto di sosta e, mentre i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Chiavenna lo stavano multando, si è presentato ... ildolomiti.it

Ubriaco, prende a calci le auto in sostaNella giornata di venerdì 6 marzo 2026 la polizia, in tre distinti interventi, ha denunciato un giovane tunisino per ricettazione, sanzionato un italiano di 52 anni per detenzione di sostanze ... genovatoday.it

Spaghetto alle cozze e ragù ubriaco di polpo Dosi per 6 persone 1 kg di cozze 1 polpo da 1 kg circa Mezzo chilo di pomodori pelati 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro 1 bicchiere di buon vino rosso 1 peperoncino Mezzo chilo di spaghetti Tanda&Spada - facebook.com facebook

Si addormenta sulla tramvia a Firenze, 17enne ubriaco abusato da uno sconosciuto #ANSA x.com