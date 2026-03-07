Ubriaca al volante denunciata donna di 22 anni

Nella notte tra venerdì e sabato 7 marzo, i carabinieri della Compagnia di Abano hanno effettuato un controllo straordinario del territorio che ha coinvolto i comuni di Albignagso, Maserà di Padova, Abano Terme e Montegrotto Terme. Durante l’operazione, hanno denunciato una donna di 22 anni trovata alla guida in stato di ebbrezza. Il controllo ha portato all’identificazione di diversi veicoli e persone.

Nella notte tra venerdì e sabato 7 marzo i carabinieri della Compagnia di Abano hanno dato vita ad un controllo straordinario del territorio che ha interessato i comuni di Albignasego, Maserà di Padova, Abano Terme e Montegrotto Terme. Il bilancio complessivo dell’attività conta 62 persone identificate, 51 veicoli controllati e 2 esercizi pubblici ispezionati. Il tutto ha portato ad una patente ritirata, una persona denunciata e tre segnalate al prefetto in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Il comando provinciale coordinato dal colonnello Simone Pacioni organizzerà servizi analoghi a stretto giro andando ad interessare tutti i comuni della provincia di Padova con particolare attenzione alle aree più "calde" sul fronte della sicurezza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

